65 مركزا لمدني المدينة لتنفيذ خطة رمضان بالمسجد النبوي

قامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ الخطط اللازمة لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد محمد مزعل البيضاني، أن الدفاع المدني بالمدينة المنورة سخر كافة إمكانياته البشرية والآلية، واتخذ كافة التدابير اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار ‏مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفير سبل الأمن والسلامة والحماية لهم، وإزالة مسببات المخاطر والحوادث تحقيقاً لحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الخطة العامة للطوارئ المعتمدة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

متابعة دقيقة

أشار العقيد البيضاني إلى أن الخطة تحظى بدعم غير محدود ومتابعة دقيقة ولحظية من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه، لتنفيذ مراحل الخطة بما يحقق أهدافها.

وأكد العقيد البيضاني أن منسوبي الدفاع المدني لديهم التأهيل اللازم بما يمكنهم من تنفيذ جميع ‏الأعمال الميدانية والمساندة بالجودة اللازمة وبما يحقق أهداف الخطة، مبيناً أن الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني اشتملت على استعداد مراكز الدفاع المدني التي يبلغ عددها 65 مركزاً منها 58 مركزاً ثابتاً، تساندها 7 مراكز موسمية، إضافة إلى خطط الإيواء والإخلاء الطبي والإغاثة والإسناد بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابر الدفاع المدني.

الحالات الطارئة

تضمنت الخطة التفصيلية تشغيل قوة للتدخل في الحالات الطارئة بالمسجد النبوي الشريف تتمركز بالمنطقة المركزية، وتعمل وفق ‏اختصاصات الدفاع المدني بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف والجهات الأخرى العاملة، كما تنفذ فرقة التدخل في حوادث المواد الخطرة جولاتها الميدانية لرصد المخاطر الطبيعية والصناعية والتعامل معها، ‏ويتم نشر دوريات التدخل السريع للتعامل مع البلاغات ‏وللحد من المخاطر والخسائر.

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جولات ميدانية

قال العقيد البيضاني إن فرق الإشراف الوقائي تقوم ‏بتكثيف جولاتها الميدانية على مواقع الإيواء والأسواق والمراكز التجارية وأماكن الزيارة لرصد جميع ملاحظات السلامة واتخاذ ما يلزم للتعامل معها وإزالتها، مؤكدا حرص مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على نشر السلامة التوعوية بين المعتمرين والزوار من لحظة قدومهم إلى المدينة المنورة سواءً في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أو مدينة استقبال حجاج البر بتوزيع البروشورات والنشرات التوعوية، وكذلك التنسيق مع أماكن إقامتهم بعرض الأفلام وبث الرسائل التوعوية من خلال مشغلي الاتصالات والاستفادة من شاشات العرض في ساحات المسجد النبوي الشريف.

الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني

65 مركزا للدفاع المدني

منها 58 مركزاً ثابتاً، تساندها 7 مراكز موسمية

خطط الإيواء والإخلاء الطبي والإغاثة والإسناد