ازدياد الداخلين للإسلام في الخارج إلى 22 ألفا

فيما يعيش المسلمون هذه الأيام الأجواء الرمضانية بما تحمل من نفحات وصلوات وطقوس إيمانية واجتماعية، كشف تقرير عن دخول 22352 شخصا الإسلام، من خلال المناشط الدعوية في الخارج لعام 1438 – 1439، بعد أن كان عدد الداخلين في الإسلام عام 1437 نحو 7242 شخصا، في الوقت نفسه بلغ عدد الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة 167، منها 31 جمعية في الرياض.

117 إدارة للمساجد

ذكر التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1438 – 1439 ـ والذي اطلعت عليه «دوت الخليج» ـ أن «الوزارة تحتضن 117 إدارة للمساجد والدعوة والإرشاد، و65 مكتب إشراف في مناطق المملكة، حيث احتلت الرياض المرتبة الأولى بعدد الإدارات ومكاتب الإشراف بواقع 20 إدارة و15 مكتب إشراف»، وبين وجود 34 مركزا للدعوة والإرشاد، و397 مكتبا تعاونيا وتوعية جاليات، منها 8 مراكز و68 مكتبا في الرياض.

المصحف الشريف

لفت التقرير إلى أن «عدد الكميات من المطبوع المنتج والمدخل من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بلغ 5,9 ملايين نسخة، وزعت منها قرابة 4,3 ملايين نسخة داخلياً، و400 ألف نسخة خارجياً».

إصدارات مجمع الملك فهد

أوضح التقرير أن قارة آسيا حازت على أكبر عدد من توزيع إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتي تتضمن مصاحف وأجزاء وتسجيلات وكتبا بواقع 4.202.083 مطبوعة، بينما حازت أستراليا على 5390 مطبوعة، و132000 مطبوعة لإفريقيا، و1920 مطبوعة لأميركا الجنوبية، و7260 مطبوعة لأميركا الشمالية، و36980 مطبوعة لأوروبا، بمجموع 4.385.633 مطبوعة.

ترجمات بـ 16 لغة

أبان التقرير أن الترجمات التي تطبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بلغت 16 لغة، وهي البلوشية، والعبرية، والليزكية، واليابانية، والكندية، والتغالوغ، والأردية، والإندونيسية، والصينية، والتركية، والعفرية، والأمازيغية (بالحرف اللاتيني)، والهولندية، والدنماركية، والفرنسية، (الإنجليزية قيد المراجعة).

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