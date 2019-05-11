سلال رمضانية لـ661 أسرة بالمزاحمية

وقال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية عبدالله المبدل ل«دوت الخليج» إن «عدد المستفيدين من مشروع السلال الرمضانية الذي تنفذه الجمعية الخيرية كل رمضان بلغ 661 مستفيدا، من الأسر بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، فيما بلغت أصناف السلال الرمضانية 11 صنفا من الأرز والزيت والمكرونة، بالإضافة للسكر والتمر والماء وغيرها من المستلزمات الغذائية التي تحتاجها الأسر خاصة في شهر رمضان».
وأضاف أن «قيمة السلال الرمضانية التي وزعت على المستفيدين بلغت 392755 ريالا»، مشيرا إلى أن آلية التوزيع بدأت من القرى والمراكز التابعة للمحافظة وستستمر حتى اكتمال عدد المستفيدين.
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