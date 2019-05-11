بحضور شيخ شمل قبائل علكم الشيخ عبدالله بن عايض بن حامد، افتتح مشروع كيان السياحي في بني مازن، بحضور عدد كبير من أعيان ووجهاء قبيلة بني مازن، يتقدمهم نائب بني مازن الشيخ يحيى بن علي المازني، بمشاركة فريق المحترفون بايكرز للدراجات، وعلى الفور قام نجل شيخ علكم الشيخ ناصر بن حامد نيابة عن والده بقص شريط الافتتاح، سائلا الله التوفيق والنجاح لصاحب المشروع.

ويمثل مشروع كيان بني مازن تجربة سياحية على قمة الجبل في قرية بني مازن بمنطقة عسير قدمها أحد الشباب في المنطقة و جاءت فكرتها من خلال رحلات قام بها إلى مجموعة دول أوروبية العام الماضي.

تجارب الحياة

خاض صاحب الفكرة رياض حسن أحمد المازني عسيري (27 عاما) تجارب الحياة مبكرا، فقد والده في سن مبكرة وهو لم يتجاوز 16 عاما، ومعه والدته وثلاثة أولاد وشقيقة، لم يكن لهم أي دخل شهري غير راتب والده التقاعدي الذي لا يتجاوز 1900 ريال، يذهب بأكمله للعاملة المنزلية التي تقوم برعاية والدته، التي أقعدت بسبب حادث مروري.

لم يكن أمام رياض خيارا غير التوجه إلى سوق العمل مبكرا، معتمدا على نفسه، وهو حينها لم يزل طالبا بالصف الثاني ثانوي، كل ذلك من أجل أن يوفر لقمة العيش، والحياة الكريمة لوالدته وأشقائه، واستطاع أن يصعد درجات السلم بكل اتزان، بعد أن نجح في الموازنة بين متطلبات أسرته وحياته.

تعب البدايات

يقول رياض لـ «دوت الخليج» «عندما كنت في المرحلة الثانوية شعرت بالمسؤولية تجاه أسرتي، وكان لا بد أن أعمل شيئا، فعملت على وايت ماء كان لوالدي رحمه الله، وكنت أقوم بخدمات إيصال المياه المحلاة للمنازل، وحققت حينها دخلا يوميا جيدا، كان اليوم مقسما لعدة أقسام، قسم أقوم فيه بنقل المياه للمنازل، وآخر لاسترجاع دروسي ومتابعة واجباتي المدرسية، وقسم لأسرتي».

تأجير الجلسات

Advertisements

أضاف رياض «طموحي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تمكنت من جمع مبلغ من المال، وبدأت مرحلة أخرى من التجارة وهي تأجير الجلسات في عقبة ضلع، وفي الحدائق داخل مدينة أبها مثل حديقة المشهد وغيرها، وفي الحقيقة كنت أقترض من الناس وأعمل، وأعيد حقوق الناس حتى استقرت أوضاعي، وحققت مكاسب جيدة، وكنت أشرف بنفسي وأتابع ذلك».

أكواخ ألمانية

أوضح رياض أن فكرة هذا المشروع جاءت من خلال رحلات قمت بها إلى مجموعة دول أوروبية العام الماضي، ورأيت أكواخا للسياح في ألمانيا وفي سويسرا، كانت ذات شكل جمالي رائع، وشعرت حينها بأنها ستنجح لدينا، خاصة والمنطقة مهيأة لمثل ذلك، وبعد عودتي للمملكة بدأت في تنفيذ الفكرة على أرض الواقع، وتحديدا في قرية بني مازن بمنطقة عسير، وقمت باستئجار أرض من أحد السكان في قريتي لتنفيذ المشروع مباشرة، وكان ذلك تحديدا قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المشروع كلفه 600 ألف.

مشروع متكامل

أبان رياض أن مشروع كيان عبارة عن مجموعة أكواخ تضم 23 كوخا، على مساحة تزيد عن 8000 متر مربع، وكل كوخ تتوفر فيه جلسة خارجية مطلة، وذات خصوصية معينة تحفظ للزوار خصوصيتهم وحرية تحركهم، إضافة لوجود مطعم متكامل لتقديم خدمات الإفطار والغداء والعشاء والشاي والعصيرات، مع وجود مطل خاص للنساء في إحدى الجهات، إضافة إلى 4 أكواخ خاصة للأسر المنتجة، لبيع وتقديم منتجاتهم الشعبية والمرغوبة.

دعوة الأم

قالت أم رياض لـ«دوت الخليج» «فرحتي كبيرة وأنا أشاهد هذا المشروع الحلم يتحقق لولدي الذي شعر بالمسؤولية من وقت مبكر، وحرم نفسه من الكثير من أجل سعادتنا، أسال الله أن يسعده ويوفقه، وأن يبارك له في كل خطوة يسعى فيها، ويجعل البركة والحظ حليفيه دائما».