أمن الدولة: القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر ببلدة تاروت في القطيف

تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بـ8 إرهابيين في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف، بعد رصد تخفي عدد من المطلوبين الأمنيين في أحد البيوت ببلدة السنابس، إحدى بلدات جزيرة تاروت، وقالت مصادر لـ«دوت الخليج» إن العملية الأمنية استمرت نحو 5 ساعات ونتج عنها مقتل اثنين من المطلوبين. لماذا اختار الإرهابيون السنابس 1- الاختباء عن الأجهزة الأمنية 2- التخطيط للعمليات 3- إيجاد مواقع لتخزين الأسلحة 4- وجود الأحياء القديمة 5- توافر مساحات زراعية للاختباء



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