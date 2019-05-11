السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى غانا تقيم حفل إفطار لموفدي وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج الإمامة



الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة لدى جمهورية غانا حفل إفطار لموفدي وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج الإمامة، بحضور سفراء الدول الإسلامية في غانا وممثلين رسميين من الحكومة الغانية.

وأبدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي سعادته بمشاركة موفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج للمسلمين في غانا لبيان منهج المملكة العربية

// انتهى //

22:37ت م

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الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واسأقامت سفارة المملكة لدى جمهورية غانا حفل إفطار لموفدي وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج الإمامة، بحضور سفراء الدول الإسلامية في غانا وممثلين رسميين من الحكومة الغانية.وأبدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي سعادته بمشاركة موفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج للمسلمين في غانا لبيان منهج المملكة العربية السعودية ودعاتها في نشر الوسطية والاعتدال.// انتهى //22:37ت م0105

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