السعودية اليوم / مسلحون يهاجمون فندقًا في مدينة جوادر الباكستانية



إسلام آباد 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

هاجم مسلحون إرهابيون اليوم فندقًا في مدينة جوادر بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة في مدينة جوادر أسلم بنغلزاي أن نحو 4 مسلحين إرهابيين اقتحموا فندق "بي سي" بعد أن قتلوا أحد حراسه.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن قوات الأمن وبالتعاون مع وحدات من القوات شبه العسكرية تمكنت من السيطرة على الوضع بعد حصار المسلحين في الطابق الأرضي من الفندق، وإخراج جميع النزلاء والمقيمين فيه باستخدام الطائرات المروحية، مضيفًا أن قوات الأمن تواصل عملية تطهير الفندق، ويجري تبادل إطلاق النار مع المسلحين.

ووفقًا لآخر المعلومات الواردة عن الشرطة المحلية تمكنت قوات الأمن من القضاء على اثنين من المسلحين بعد عمليات تبادل إطلاق النار استمرت عدة ساعات، غير أن عملية تطهير الفندق ما زالت مستمرة.

وتعد مدينة جوادر النقطة المحورية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، لاحتوائها على ميناء جوادر المطل على البحر العربي.

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22:37ت م

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