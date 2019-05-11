السعودية اليوم / انتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701 .

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم بأن "زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 250 مترًا كما أقدم زورق مماثل في وقت لاحق على انتهاك البقعة الإقليمية المذكورة لمسافة 200 متر، ولمدة 15 دقيقة ".

وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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22:34ت م

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