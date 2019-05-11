السعودية اليوم / "التدريب الشخصي" دورة بالثانوي الصناعي بنجران



نجران 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

ينظم المعهد الصناعي الثانوي بنجران غداً، دورة بعنوان "التدريب الشخصي"، وذلك بمقر المعهد.

وتتضمن الدورة التي تستمر أربعة أيام، يقدمها محمد آل شريف العديد من المحاور منها مفهوم التدريب الشخصي، وأهمية عملية التوجيه في رفع أداء الموظفين، وكيفية تحليل وقياس الاحتياجات التدريبية، إلى جانب مهارات الاتصال، وتحليل المشكلات واتخاذ القرار، والتحفيز الفعال والتفاوض الناجح.

// انتهى //

22:11ت م

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