انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات الأمن السعودية تقتل 8 مطلوبين في منطقة القطيف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 09:52 مساءً - أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، القضاء على "خلية إرهابية" تتألف من 8 عناصر بمحافظة القطيف شرقي البلاد.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية إن الجهات المختصة (لم تسمها) كشفت عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثاً تعتزم القيام بعمليات "إرهابية" بالبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأضافت أنه تم القضاء على الخلية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، وكانت تعتزم استهداف منشآت حيوية ومواقع أمنية بالبلاد.

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وفي وقت سابق السبت، أفاد إعلام سعودي من بينه فضائية العربية، مقتل "مطلوبين" (لم يحدد عددهم) إثر عملية أمنية في القطيف، وبينت أن المطلوبين أطلقوا النار على قوات الأمن، لتتبادل بعدها الجهتان إطلاق النار.

ونفذت السعودية عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل "مطلوبين".

ومحافظة القطيف، ذات التواجد الشيعي، خرجت في أعوام سابقة في مظاهرات مطالبة بإصلاحات، غير أن السلطات تقول أن ثمة عناصر بالمحافظة تتحرك وفقا لأجندات خارجية.