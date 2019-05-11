- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم توزيع 350 وجبة في انطلاق مشروع رمضان أمان بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توزيع 350 وجبة في انطلاق مشروع رمضان أمان بجازان
متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان
انطلقت أمس بمنطقة جازان، فعاليات مشروع “رمضان أمان 2019″، الذي تشارك في تنفيذه مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية بالشراكة الإستراتيجية، مع الإدارة العامة للمرور، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وانطلق المشروع بميدان المرساة في المنطقة المركزية بمدينة جازان، حيث شارك المتطوعون والمتطوعات في إعداد وتوزيع نحو 350 وجبة على عابري الطريق عند الإشارات المرورية بمشاركة منسوبي المرور؛ بهدف نشر التوعية بأخطار الحوادث المرورية، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية والتخفيف من السرعة الزائدة، إلى جانب توعية سائقي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية، خصوصًا قبيل وقت الإفطار، وكذلك دعوة وتشجيع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة في الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب والفتيات واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة.
ويعد مشروع “رمضان أمان” للعام الحالي الأكبر والأكثر انتشارًا على مستوى المملكة؛ حيث تشارك فيه ٣٧ مدينة وأكثر من 10 آلاف متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 350 وجبة في انطلاق مشروع رمضان أمان بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.