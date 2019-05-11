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2019-05-11 نصائح رمضانية لتجنب الإمساك والعطش خلال رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض قدمت وزارة الصحة بعض النصائح الرمضانية لتجنب بعض الأمراض والأعراض خلال شهر رمضان الكريم. Advertisements وقالت الصحة: إنه لتجنب الإمساك يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل الخالية من السكر، مع الحرص على المشي. أما لتنجب العطش الشديد خلال الصيام فيجب تجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية. كما يجب اختيار الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الخضروات والفواكه وإضافتها إلى وجبة السحور؛ حتى لا يتعرض الصائم إلى الجفاف.









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