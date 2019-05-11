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طقس الرياض ممطر مع أتربة وبرد
يستمر حتى الساعة 11 و30 دقيقة مساء اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، يستمر حتى الساعة 11 و30 دقيقة مساء اليوم السبت.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة على مناطق الخرج، والدرعية، والدوادمي، والرياض، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وشقراء، وعفيف.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن استمرار الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة وتساقط البرد على هذه المناطق.
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