خطاب شكر من وزير البلديات لأمانة الطائف بسبب مهرجان الورد

2019-05-11

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ولكافة منسوبي الأمانة؛ على الجهود التي بذلتها الأمانة لإنجاح مهرجان الورد الطائفي الخامس عشر، والذي أقيم بمنتزه الردف مؤخرًا.

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جاء ذلك في خطاب وجهه الوزير القصبي لأمين الطائف، إثر النجاح المتحقق للمهرجان الذي أقيم بالتعاون مع الشركاء، وبرعاية الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وأهاب وزير الشؤون البلدية المكلف بمواصلة مثل هذه الجهود لدعم المهرجان؛ حتى تتحقق الأهداف المرجوة منه.