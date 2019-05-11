جامعة الطائف تعلن شروط القبول وآلية المفاضلة للدبلوم والبكالوريوس

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

أعلنت جامعة الطائف، شروط القبول وآلية المفاضلة في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي المقبل 1440/ 1441.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن شروط القبول التي أقرها مجلس الجامعة تضمنت شروطاً عامة لجميع المتقدمين، وكذلك شروطاً خاصة ببعض التخصصات المتاحة للقبول.

وبيّن عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن الشروط العامة للقبول تضمنت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.

وأفاد الدكتور السواط أن الشروط العامة تتضمن أيضاً ألا يكون المتقدم قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً، منبهاً إلى أنه إذا اتضح بعد قبوله أنه قد سبق فصله فيعد قبوله لاغياً، كما يشترط عدم وجود طلب سابق للمتقدم في جامعة الطائف، وكذلك يشترط دخول الاختبارات اللازمة للتخصص، وألا تقل النسبة الموزونة الحاصل عليها عن 70% لدرجة البكالوريوس، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

وحول الشروط الخاصة للقبول ببعض التخصصات، كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أنه يشترط حصول المتقدم للالتحاق بالكليات الصحية على نسبة لا تقل عن 90% في الثانوية العامة، وحفظ المتقدم للالتحاق بتخصص القراءات للقرآن الكريم كاملاً، واجتياز المتقدم للالتحاق بتخصص التربية البدنية لاختبار اللياقة البدنية، كما يشترط حصول المتقدم للالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، وأخيراً ألا تقل النسبة المكافئة للراغبين في الالتحاق بكلية التربية عن 80%.

كما تطرق الدكتور السواط إلى آلية المفاضلة بين المتقدمين بمختلف التخصصات، مشيراً إلى أن المفاضلة بين المتقدمين لكليتي الطب والصيدلة تشمل حساب النسبة الموزونة بواقع 30% للثانوية العامة، و 30% لاختبار القدرات (لا تقل الدرجة عن 75) و 40% للاختبار التحصيلي (لا تقل الدرجة عن 75)، وبالنسبة لكليات العلوم الطبية التطبيقية والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات فيتم حساب النسبة الموزونة أيضاً بواقع 30% للثانوية العامة، و 30% لاختبار القدرات (لا تقل الدرجة عن 70) و 40% للاختبار التحصيلي (لا تقل الدرجة عن 70).

ولفت عميد القبول والتسجيل إلى أنه فيما يخص آلية المفاضلة لكلية العلوم وتخصصات المحاسبة والاقتصاد والتصميم الداخلي والتصميم الغرافيكي فيتم حساب النسبة الموزونة بواقع 40% للثانوية العامة و 30% لاختبار القدرات و 30% للاختبار التحصيلي، وبالنسبة لكليات التربية والآداب والشريعة والأنظمة وإدارة الأعمال وتخصصات نظم معلومات إدارية والتسويق والفنون وتصميم الأزياء والنسيج فيتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50% لكليهما.

وأفاد الدكتور السواط بأن آلية المفاضلة الخاصة بكلية المجتمع فتشمل حساب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية بواقع 40% للثانوية العامة و 30% لاختبار القدرات و 30% للاختبار التحصيلي، أما بالنسبة للتخصصات النظرية فيتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50% لكليهما.

ونوه عميد القبول والتسجيل إلى تطبيق آلية المفاضلة والشروط نفسها لكل تخصص متاح في الكليات الجامعية بمحافظة تربة والخرمة ورنية بآلية المفاضلة والشروط نفسها الخاصة بالتخصصات المماثلة لها في مقر الجامعة الرئيس بالطائف.

وكانت جامعة الطائف أعلنت سابقاً أن بوابة القبول ستفتح لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 رمضان إلى يوم السبت الموافق 20 رمضان.

فيما ستفتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية “المنح الداخلية خاصة بالطلبة المقيمين”، يوم الأربعاء الموافق التاسع من شوال إلى يوم السبت الموافق 26 شوال المقبل “ستغلق البوابة تمام الساعة ظهراً”.

وفي سياق مختلف، أعلنت جامعة الطائف⁩ للطلاب والطالبات الراغبين في تغيير تخصصاتهم دفعة (38-39) ‏بأنه تم تمديد فترة إدخال الرغبات إلى يوم الأحد 7-9-1440 حتى الساعة الرابعة عصراً.