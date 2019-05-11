خلال 48 ساعة.. فيديو تحرش ثان يثير غضب السعوديين #متحرش_تبوك

جدة - عمرو شويل أثار مقطع فيديو وثّق عملية تحرش جديدة تقول مصادر إنه في مدينة تبوك، غضبا بين مواطني المملكة، إذ تعتبر الثانية خلال 48 ساعة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وتظهر في الفيديو فتاة منقبة داخل بقالة، وقد حاول أحد الموجودين في البقالة التحرش بها بيده. وطالب مدونون تناقلوا مقطع الفيديو، بالقبض على المتحرش، الذي تظهر بعض ملامحه.

ولم يصدر تعليق رسمي من النيابة العامة السعودية حول الحادثة، ومن المنتظر بعد التثبت من الفيديو إصدار قرار بشأنه.