القبض على “متحرش الدمام”

جدة - عمرو شويل أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، إنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بالتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بمدينة الدمام، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته.

وأشار إلى أن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

Advertisements

وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكان النائب العام وجه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.