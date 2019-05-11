الاستعلام عن نتائج نظام نور stde برقم الهوية الوطنية | رابط موقع نظام نور المركزي بالسجل المدني بدون...

نظام نور برقم الهوية الوطنية الآن يمن من خلال نظام نور التعرف على جميع النتائج الخاصة باختبارات نهاية العام، تعرف على طريقة التسجيل على موقع نور التعليمي برقم الهوية ورقم السجل المدني وكذلك تسجيل المستجدين بالهوية نظام نور 1440، وذلك للتعرف على نتيجة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والتي أوشكت على الظهور بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واقتراب وقت اعتمادها.

قام السيد العصيمي، وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتهنئة الطلاب بنتائج المرحلة الابتدائية، وبهذا ينتظر طلاب المرحلة المتوسطة عودة ظهور نتائجهم، والتي توشك على الظهور في هذا الأسبوع، حيث تظهر النتائج تباعا بعد انتهاء اللجان منها، ويرتفع البحث من طلاب المرحلة المتوسطة عنها على موقع نور.

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