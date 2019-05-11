دخول موقع تسجيل نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية : موقع نور المركزي للاستعلام عن النتائج بدون رقم سري...

دخول موقع تسجيل نظام نور بالهوية 1440 لنتائج الاختبارات وخدمة المدار التقني للغياب الذي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بوضعة في نظام الاستعلام الحكومي في نظام التعليم، والذي يتيح حرية وسهولة تداول المعلومات والاستعلام عن كافة النتائج للمراحل الدراسية، نتائج نهاية العام والاختبارات الشهرية، ويقوم أيضا بتسهيل التسجيل الإلكتروني للمستجدين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر موقع تسجيل نظام نور بالهوية 1440.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

موقع تسجيل نظام نور المركزي

دليـل الإرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد

guide03(2)

Advertisements

يقوك أولياء الأمور بتسجيل الطلاب المستجدين في موقع تسجيل نور 1440للتسجيل من خلال استخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل أبنائهم، ويقوموا فيما بعد بالاستعلام عن نتيجة القبول من خلال الدخول من جديد على الموقع واستخدام الرقم السري، كما يقوم الموقع بالمساعدة لكل من فقد رقمه السري السابق له أو لم يكن له رقم سري من البداية في استحداث رقم سري خاص جديد.

مميزات نظام نور

يقوم هذا النظام على مجموعة من المميزات التي تعطى للطلاب وكذلك الإدارة المدرسية وهي ما سوف نقوم بذكره عبر هذه الجزئية من المقال على النحو الآتي:

إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني، وهذا الأمر يعمل على إعطاء مديري المدارس وموظفي إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التربية والتعليم وأولياء إمكانية القيام بتسجيلهم من خلال نظام آلي متكامل بشكل سهل جدا.

إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات بالتقديم على الوظائف التعليمية المتاحة والتقديم على حركة النقل الخارجية والداخلية وفقاً لما يتم إعلانه من وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة.

تقديم وإرسال طلبات تسجيل الطلاب الإلكترونية إلى المدارس الابتدائية المختلفة التي يتم تفعيل التسجيل فيها، سواء المطبقة للنظام العام أو تحفيظ القرآن الكريم، ليقوم بعد ذلك مدراء هذه المدارس بعرض الطلبات وقبولها أو رفضها.

تتميز خدمة نظام نور بالعمل على أساس تقديم الخدمات التربوية لجميع الطلبة السعودين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

يهتم نظام نور بالأساس لرفع العبء على أولياء الأمور في معرفة نتائج الاختبارات الشهرية لأبنائهم وكذلك تيسير التسجيل بالمداري لأولياء الأمور، وقد اتضح أهميته فور استخدامه.

← إقرأ أيضاً: