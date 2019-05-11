"الخليج 365" تكشف تفاصيل الإنجاز الأمني في «سنابس»

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)نفذت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية اليوم (السبت)، عملية أمنية لملاحقة مطلوبين، من خلال مداهمة لأحد المنازل في حي جنوب سنابل بجزيرة تاروت بالقطيف.
ووفق المصادر وشهود العيان فإن العملية لم تستغرق أكثر 120 دقيقة، إذ بدأت في الـ 10 صباحا واستمرت حتى الـ 12 ظهرا، سمع خلالها دوي اطلاق النار، والتي تراجعت حتى انتهت نهائيا مع الظهر، إلا أن الجهات الأمنية فضلت فيما يبدو تأمين المنطقة المعروفة بأنها مأهولة بالسكان وتكثر فيها الأزقة الضيقة، إذ استمر تواجد الدوريات الأمنية حتى السادسة عصرا، وتم منع حركة السيارات المؤدية لجزيرة تاروت عبر شارع الرياض سواء من شارع كورنيش القطيف أو الاحياء المجاورة، كما فرض طوق أمني على شارع "أحد" الذي يعتبر من أحد الشوارع الرئيسيّة المؤدية الى بلدة تاروت.
ولم تتضح بعد نوع العملية ولا ما أسفرت عنه.
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