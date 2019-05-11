دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper النائب العام يوجّه بالقبض على المتحرش بمواطنة في بقالة بالدمام

وجَّه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحرش بمواطنة داخل إحدى البقَّالات التجارية في الدمام.

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم السبت، أنه «بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو لشخص يتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحلات التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة، فقد أصدر النائب العام توجيهه بسرعة القبض على المتحرش، بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية».

وأكد البيان أن النيابة العامة ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، اليوم السبت، مقطع فيديو لشخص يتحرش بمواطنة سعودية في إحدى البقَّالات؛ متجردًا من كل القيم والأخلاق.

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وفي التفاصيل، التي رواها زوج المواطنة لـ«عاجل»، أن الواقعة حدثت في إحدى البقَّالات في الدمام، يوم الأربعاء الماضي، الموافق الثالث من شهر رمضان، وتحديدًا عند الساعة «10:30» مساءً، ووثَّقتها كاميرات المراقبة في البقالة، مشيرًا إلى أنه تقدَّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية، التي بدأت تحرياتها للتوصل للمتحرش.

وأكد الزوج ثقته التامة بالأجهزة الأمنية، والإطاحة بالفاعل وأخذ حقه منه.

وتأتي الحادثة؛ بالتزامن مع حادثة مماثلة شهدتها المنطقة الشرقية، وهي واقعة «متحرش القصيبي»، الذي تحرش بفتاة بينما كانت داخل مركبتها، ونجحت شرطة المنطقة في القبض عليه، بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه.