مقطع متحرش تبوك يثير غضب نشطاء تويتر في السعودية

مقطع متحرش تبوك هو هاشتاج ظهر اليوم في السعودية، كتب فيه المغردون رسائل غضب شديدة بسبب مقطع فيديو متداول يظهر فيه شباب في العقد الثاني مع عمره يتحرش بسيدة منتقبة سعودية في المحلات التجارية، ولا يظهر في المقطع ماذا حدث بعد ذلك، أعرب الكثير من المغردين عن غضبهم الشديد بسبب ما حدث لهذه السيدة، وقالوا أنها قد تكون مضطره للخروج من منزلها لقضاء حاجة بيتها، ولذلك يجب وضع حد لمثل هؤلاء المتحرشين.

غضب شديد في تويتر بسبب مقطع متحرش تبوك

قال مغردون أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هؤلاء المتحرشين، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة داخل المحال التجارية الكبيرة، وأيضا تشديد عقوبة هؤلاء المتحرشين حتى يكونوا عبرة لكل من يحاول القيام بهذا الفعل الخارج عن تعاليم الدين الإسلامي، هاشتاج متحرش تبوك ظهر ضمن الهاشتاج الأكثر تداولا في السعودية، وهذا يعكس مدى غضب السعوديين من هذا الأمر.