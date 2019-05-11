، في "حبيب التخصصي".. تكميم ناجح لمعدة مريض بالمنظارتجاوز وزنه 250 كجم ويعاني اعتلالاً قلبيًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - السمنة سببت له مشاكل صحية متعددة

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي جراحة ناجحة لتكميم معدة بالمنظار، لمريض ثلاثيني تجاوز وزنه 250 كجم وكتلة جسمه 76؛ ما سبب له مشاكل صحية متعددة، مثل ارتفاع ضغط الدم واعتلال في حركة البطين الأيسر للقلب وسماكة جداره وآلام بالمفاصل وأسفل الظهر وصعوبة في الحركة والتنفس، وعدم تمكنه من ممارسة حياته بصورة طبيعية بسبب الوزن الزائد له.

وقال أستاذ الجراحة المساعد واستشاري جراحة السمنة والمناظير والحاصل على الزمالة الأمريكية الدكتور منير المدني إنه تم تشكيل فريق طبي ضم أطباء في تخصصات مختلفة كالجراحة والقلب والباطنية والتخدير بالإضافة إلى التغذية العلاجية، لدراسة الحالة ووضع خطة مناسبة تستهدف إنقاص الوزن وتجهيز المريض وتهيئته بشكل جيد في مرحلة ما قبل العملية الجراحية وبعدها.

وأوضح الدكتور المدني أنه تم إخضاع المريض لعددٍ من الفحوصات القلبية والمخبرية والإشعاعية، والتي تقرر بعدها إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار الجراحي، حيث استغرقت تقريباً 60 دقيقة، تم خلالها قص المعدة بشكل طولي لتصغير حجمها بنسبة 70-80%؛ ما يؤدي إلى فقد المريض شراهته المفرطة على الأكل، والشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الأطعمة.

وعن حالة المريض بعد العملية ذكر الدكتور المدني أن الجراحة تكللت بفضل الله بالنجاح وبدون حدوث أية مضاعفات تذكر، حيث كانت حالة المريض مستقرة في غرفة الملاحظة. وقد غادر المريض المستشفى في اليوم التالي للعملية، بعد أن وضع له برنامج علاجي متكامل للوصول إلى النتائج المرجوة بإذن الله، وسيخضع المريض بعد ذلك لمتابعة مستمرة عند زياراته المتكررة للمستشفى لتقييم النتائج أولاً بأول، وكما هو متبع في مثل هذه النوعية من العمليات للإطمئنان على حالته الصحية.

واختتم حديثه قائلاً إنه من المتوقع نزول وزن المريض إلى 70% خلال العام الأول من الجراحة، بشرط الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات والحمية الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام.

وكانت مراكز علاج السمنة بمستشفيات المجموعة حصلت مؤخراً على شهادة الاعتماد من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC كما أنها تمتلك سجلاً حافلاً من الجوائز والاعترافات مثل شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI وشهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI وغيرها من الشهادات الأخرى.