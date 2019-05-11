، مرشح السعودية.. "المالك" مديرًا عامًا لمنظمة "الإيسيسكو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 50 دولة.. خلال أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة

صادقت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" بالأغلبية على تعيين المدير العام الجديد للمنظمة مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور سالم بن محمد المالك، خلفاً للدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" التي نظمتها وزارة التعليم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمشاركة 50 دولة من أعضاء المنظمة، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وأعضاء المجلس التنفيذي لـ "الإيسيسكو"، وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والسياسية والأكاديمية.

وقدم الدكتور سالم بن محمد المالك شكره للدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا الترشيح إيماناً بدوره المملكة الداعم للعمل الإسلامي المشترك الرامي إلى بناء منظومة ثقافية وعلمية وتربوية تسهم في دفع عجلة المعرفة في البدان الإسلامية الأعضاء في المنظمة وتشارك العالم همومه وآماله.

وقال المالك: تكتسب منظمة "الإيسيسكو" أهميتها من عمقها الإسلامي ومكوناتها الثقافية والفكرية العريقة المتمثلة بالدول الأعضاء حيث تضم المنظمة 51 دولة ذات أثر معرفي على الثقافة العالمية وأنساقها التربوية عطفاً على ما قدمته للعالم على مدى قرونٍ مضت.

وأضاف: "إن اللافت في الدورة الاستثنائية الثالثة التي استضافتها المملكة العربية السعودية هو الحضور الكبير لممثلي الدول على مستوى الوزراء ونواب الوزراء وأمناء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في بلدانهم، ما يعكس الاحترام الكبير الذي تحظى به المملكة العربية السعودية والتقدير الكبير لدعوتها الكريمة لهذه الدورة".

كما قدم الدكتور سالم المالك شكره وتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونواب وزير التعليم ومساعده على الدعم الذي حظي به أثناء الترشيح لمنصب المدير العام، متطلعاً إلى أن يسهم في تعزيز حضور المنظمة ودورها الرائد في العمل المعرفي مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات العلمية.