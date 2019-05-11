، شباب وفتيات الطائف يعززون العمل التطوعي في شهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ساهموا في الكثير من المناسبات والمهرجانات والمواسم

عززت جهود شباب وفتيات الطائف العمل التطوعي في الكثير من المناسبات والمهرجانات والمواسم، وخصوصًا في الشهر الفضيل، حيث يجد باغي الخير مخارج عدة للأجر والفائدة، خاصة في مجال التطوع باعتباره ثقافة وأسلوب حياة، فيتهافت المتطوعون للظفر بالأجر والثواب من عند الله في أعمال سامية يقومون بها طيلة الشهر الفضيل.

ويمد المتطوعون والمتطوعات يد العون والمساعدة والمشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية المتنوعة، فينطلق الجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، في رحلة التطوع المستمرة لديهم بلا كلل أو ملل، سعياً إلى إدخال السعادة إلى قلوب المسنين، وأملاً في رسم الابتسامة على شفاه المرضى والأطفال، فضلاً عن إخراج من ضاق بهم الحال من دائرة الأعباء المغلقة إلى فضاء الأمل والتفاؤل، ولهم بالتأكيد أدوار إنسانية أخرى لا حصر لها.

وقالت دعاء حمود التركي، وهي من الفتيات الحريصات على المشاركة في برامج التطوع، إن التطوع يعد من المهام الرئيسية وواجب على كل فرد المشاركة فيه، باعتباره جزءاً من المسؤولية المجتمعية، لاسيما وأنك تزرع البسمة على شفاه الآخرين، وفي دار المسنين على سبيل المثال، ثمة كبار في السن شعروا بالوحدة، وساورهم إحساس في لحظة ما أنهم عبء على المجتمع، لكن الفِرَق التطوعية التي تتوافد باستمرار على مراكز دار المسنين في مختلف أنحاء المملكة، منحت هؤلاء حياة جديدة مفعمة بالسعادة.

وأضافت التركي: أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رعاه الله، أعطى دفعة قوية للشباب والشابات نحو التطوع والعمل الخيري ضمن رؤية المملكة 2030 الوصول إلى مليون متطوع في المملكة العربية السعودية، مبينة أن مبادرات الخير في تزايد مستمر.

وفي هذا السياق نظمت مبادرة للعام الثالث على التوالي، للوقوف إلى جانب المسنين باعتبارهم من الرعيل الأول، والتي انطلقت ترسيخاً لمفاهيم العمل الإنساني وللمسؤولية الاجتماعية، كما جاءت المبادرة لترسيخ مفهوم التراحم، ودمج المسنين مع الأيتام في صورة تبرز تلاحم المجتمع السعودي.