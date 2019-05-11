، المملكة تنافس على الجوائز الكبرى في إنتل آيسيف 2019 بـ(20) مشروعًا علميًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك بفريق من 13 طالبة و7 طلاب

تستعد المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، و"سابك" كشريك استراتيجي، للمشاركة في معرض إنتل آيسيف الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF2019، الذي يقام في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو الجاري.

وتشارك المملكة في منافسات إنتل آيسيف 2019 بفريق يضم 13 طالبة و7 طلاب، يقدمون (20) مشروعاً علمياً في عدد من المجالات؛ بزيادة مشروعين على العام السابق، ويمثل المملكة إلى جانب الطلاب والطالبات، عدد من منسوبي وزارة التعليم و"موهبة"، وعدد من المحكمين وأعضاء اللجنة العلمية، إضافة إلى أولياء أمور الطالبات.

وتأهل الطلاب والطالبات المشاركون في معرض إنتل آيسيف 2019 بعد فوزهم في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2019) الذي تنظمه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سنويًا.

وخضع طلاب وطالبات الفريق السعودي المشارك في إنتل آيسيف لمجموعة من الورش التدريبية؛ لتأهيلهم للمشاركة، وتدريبهم على مهارات العرض والإلقاء والتقديم على أيدي أكاديميين متخصصين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة؛ للمنافسة على جوائز إنتل آيسيف 2019، وتمثيل المملكة بشكل مشرف.

ويسعى أبناء المملكة إلى تكرار الإنجازات الوطنية، والحفاظ على المراكز المتقدمة التي حققوها في إنتل ىيسيف 2018، حيث سجلوا إنجازًا جديدًا ورقمًا قياسيًا غير مسبوق بفوزهم بسبع جوائز كبرى وخمس جوائز خاصة.

وستشارك الطالبة لينا أحمد المساعد في برنامج برود كوم ماسترز الدولي لعام 2019، ضمن 28 طالبًا وطالبة يمثلون 25 دولة، في أول مشاركة لطلاب المملكة في البرنامج، بعد ترشيحها خلال التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019"، لتميزها في العلوم والهندسة والقيادة.

ويشارك طلاب البرنامج معًا في أنشطة البرمجة والهندسة المتخصصة والممتعة، إضافة إلى المشاركة في عدد من أنشطة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة.

ويعد برنامج برود كوم ماسترز الدولي؛ أحد برامج جمعية العلوم والمجتمع SSP، وجائزة لأفضل الطلاب في المرحلة المتوسطة من المعارض العلمية في جميع أنحاء العالم، ويقوم البرنامج بتشجيع وتكريم إتقان العلوم والهندسة والرياضيات بين المشاركين في الصف الأول والثاني متوسط في الفئة العمرية من 12 إلى 14 سنة.

وبدأت مشاركة المملكة في معرض إنتل آيسيف عام 2007، حيث حقق الموهوبون والموهوبات السعوديون خلال المشاركات السابقة 67 جائزة (43 جائزة كبرى و24 جائزة خاصة)، وقدمت "موهبة" جوائز خاصة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF خلال السنوات التسع الماضية، بلغ إجماليها 160 ألف دولار، واعتمدت هذا العام 14 جائزة خاصة، يبلغ مجموعها 90 ألف دولار، لمشاريع في مجالات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات تعلم الآلة في الكيمياء أو التطبيقات البيئية، وتعلم الآلة في تطبيقات الهندسة الحيوية، وابتكارات الروبوتات، والحلول الذكية في الأمن السيبراني.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة عشرة على التوالي للمملكة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة intel ISEF، الذي يعد أكبر معرض علمي للمنافسة في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب ما يقارب ١٨٠٠ مشارك من أكثر من ٧٥ دولة حول العالم.