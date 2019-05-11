، بالفيديو.. موفد الشؤون الإسلامية بالكونغو يساهم في إسلام شخصين ،

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ساهم بفضل الله، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية الكونغو بمدينة برازافيل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله المواس، في إسلام شخصين من ذات الجنسية، والذين أعلنا إسلامهما بحضور عدد من المسلمين في لحظة ضجت بالتكبير لله عز وجل.
وجاء اعتناقهما للإسلام من خلال برنامج الإمامة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، ويقدم عدداً من النشاطات والبرامج الدعوية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات والقيام بواجب الدعوة إلى الله .
وكان وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اعتمد تكليف ٧٠ إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.
بالفيديو.. موفد الشؤون الإسلامية بالكونغو يساهم في إسلام شخصينعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-11
ساهم بفضل الله، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية الكونغو بمدينة برازافيل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله المواس، في إسلام شخصين من ذات الجنسية، والذين أعلنا إسلامهما بحضور عدد من المسلمين في لحظة ضجت بالتكبير لله عز وجل.
وجاء اعتناقهما للإسلام من خلال برنامج الإمامة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، ويقدم عدداً من النشاطات والبرامج الدعوية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات والقيام بواجب الدعوة إلى الله .
وكان وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اعتمد تكليف ٧٠ إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
08:35 PM
خلال مشاركته في برنامج الإمامة لأداء صلاتي التراويح والقيام
ساهم بفضل الله، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية الكونغو بمدينة برازافيل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله المواس، في إسلام شخصين من ذات الجنسية، والذين أعلنا إسلامهما بحضور عدد من المسلمين في لحظة ضجت بالتكبير لله عز وجل.
وجاء اعتناقهما للإسلام من خلال برنامج الإمامة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، ويقدم عدداً من النشاطات والبرامج الدعوية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات والقيام بواجب الدعوة إلى الله .
وكان وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اعتمد تكليف ٧٠ إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.
، بالفيديو.. موفد الشؤون الإسلامية بالكونغو يساهم في إسلام شخصين ،
المصدر : الخليج 365
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