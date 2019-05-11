محمد بن مسعود - الدمام - به جدري واحتقان في الكبد والرئة.. وتم إغلاقها منعت بلدية محافظة ضرية، ممثلة بالرقابة الصحية، إحدى الملاحم بالمحافظة عن تسويق وبيع لحم (جمل) معتل بعدة أمراض وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وأغلقت الملحمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. جاء اكتشاف المخالفة خلال جولات المراقبين على المسالخ والملاحم، حيث أظهرت الفحوصات إصابة الجمل الذي كان يُعد للذبح بالجدري واحتقان في الكبد والرئة، فجرى إتلافه كلياً وإغلاق الملحمة مع إشعار صاحبها لمراجعة البلدية لتطبيق لوائح النظام حيال المخالفة. "بلدية ضرية" تمنع ملحمة من تسويق لحوم "جمل" مصاب فهد العتيبي الخليج 365 2019-05-11 منعت بلدية محافظة ضرية، ممثلة بالرقابة الصحية، إحدى الملاحم بالمحافظة عن تسويق وبيع لحم (جمل) معتل بعدة أمراض وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وأغلقت الملحمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. Advertisements جاء اكتشاف المخالفة خلال جولات المراقبين على المسالخ والملاحم، حيث أظهرت الفحوصات إصابة الجمل الذي كان يُعد للذبح بالجدري واحتقان في الكبد والرئة، فجرى إتلافه كلياً وإغلاق الملحمة مع إشعار صاحبها لمراجعة البلدية لتطبيق لوائح النظام حيال المخالفة. 11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440 08:21 PM به جدري واحتقان في الكبد والرئة.. وتم إغلاقها به جدري واحتقان في الكبد والرئة.. وتم إغلاقها منعت بلدية محافظة ضرية، ممثلة بالرقابة الصحية، إحدى الملاحم بالمحافظة عن تسويق وبيع لحم (جمل) معتل بعدة أمراض وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وأغلقت الملحمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. جاء اكتشاف المخالفة خلال جولات المراقبين على المسالخ والملاحم، حيث أظهرت الفحوصات إصابة الجمل الذي كان يُعد للذبح بالجدري واحتقان في الكبد والرئة، فجرى إتلافه كلياً وإغلاق الملحمة مع إشعار صاحبها لمراجعة البلدية لتطبيق لوائح النظام حيال المخالفة. ، "بلدية ضرية" تمنع ملحمة من تسويق لحوم "جمل" مصاب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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