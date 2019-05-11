مقتل مطلوبين إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف– فيديو

كشفت مصادر عن مقتل مطلوبين إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف . وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو قالوا أنها لتبادل إطلاق النار بين قوات أمن الدولة والمطلوبين . وينتظر أن يصدر بيان من الجهات الأمنية يكشف الملابسات.

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