«مدني المدينة» يعلن جاهزيته لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي

أزال مسببات المخاطر والحوادث تحقيقًا لحماية الممتلكات..
نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الخطط اللازمة لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان.
وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد محمد مزعل البيضاني، أن الدفاع المدني بالمدينة المنورة سخر كل إمكانياته البشرية والآلية، واتخذ التدابير اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار المسجد النبوي، وتوفير سبل الأمن والسلامة والحماية لهم وإزالة مسببات المخاطر والحوادث تحقيقًا لحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الخطة العامة للطوارئ، والمعتمدة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.
وقال العقيد البيضاني، إن الخطة تحظى بدعم لامحدود ومتابعة دقيقة ولحظية من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل لتنفيذ مراحل الخطة وبما يحقق أهدافها .
وأكد البيضاني أن منسوبي الدفاع المدني لديهم التأهيل اللازم الذي يمكنهم من تنفيذ جميع الأعمال الميدانية والمساندة بالجودة اللازمة وبما يحقق أهداف الخطة .
وبيّن البيضاني أن الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني اشتملت على استعداد مراكز الدفاع المدني والتي يبلغ عددها 65 مركزًا منها 58 مركزًا ثابتًا، تساندها 7 مراكز موسمية، بالإضافة لخطط الإيواء والإخلاء والإخلاء الطبي والاغاثة والإسناد بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني .
وشدد البيضاني على حرص مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على نشر السلامة التوعوية بين المعتمرين والزوار من لحظة قدومهم إلى المدينة المنورة سواءً في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة أو مدينة استقبال حجاج البر، من خلال توزيع البروشورات والنشرات التوعوية وكذلك التنسيق مع أماكن إقامتهم بعرض الأفلام وبث الرسائل التوعوية من خلال مشغلي الاتصالات والاستفادة من شاشات العرض في ساحات المسجد النبوي الشريف.
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