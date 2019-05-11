مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1500 سلة رمضانية في باكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان؛ حيث تم توزيع 1,500 سلة في مقاطعات: غز، ونقر، وهونزا في إقليم جلجت بلتستان.

يأتي ذلك ضمن المساعدات التي تقدمها المملكة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة من خلال المركز، ومنها مشروع توزيع وجبات «إفطار صائم» خلال شهر رمضان المبارك.

في السياق ذاته، قام المركز بتوزيع وجبات الإفطار الجاهزة في عدة محافظات يمنية، ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية، التي تنفذها لأبناء الشعب اليمني، ففي محافظة مأرب، تم توزيع 1,632 وجبة إفطار صائم على المرضى في مستشفى هيئة كرى والمستشفى العسكري وعابري السبيل والنازحين في المدينة، استفاد منها 1,632 فردًا.

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كما وزع المركز وجبات الإفطار الجاهزة في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع؛ حيث تم توزيع 1,660 وجبة إفطار صائم على المرضى في مستشفيات المديريتين، استفاد منها 1,660 فردًا.

وفي الأردن، قام المركز بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأشقاء من اللاجئين بإجمالي 62 طنًّا، يستفيد منها 3306 أفراد بواقع 417 أسرة سورية.

وتنوّعت محتويات السلة الغذائية لتحتوي على مجموعة من الموادّ الغذائية الأساسية، كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبّي احتياج الأسرة السورية لمدة شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين في مختلف مناطق اللجوء.