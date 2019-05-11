البَرَدْ يكسو قرى شمال أبها.. والأمطار الغزيرة ترسم شلالات تنومة

شهد مركز طبب والقرى المجاورة له شمال غرب مدينة أبها اليوم، هطول أمطار متفرقة، تنوعت بين الغزيرة والمتوسطة، صاحبها زخات كثيفة من البرد على شعف الحارث وربيعة ورفيدة وعقبة شعار.

كمت شهدت المنطقة اليوم، هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظاتها شملت الحرجة وتنومة ومحايل عسير، وكذلك مراكز بللحمر وبللسمر والأثب والماوين, سالت على إثرها الأودية والشعاب, وارتوت بها الأرض.

واستوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبياض أهالي المنطقة وعابري الطريق السياحي للاستمتاع بما شكلتها الشلالات المنهمرة في محافظة تنومة، التي رسمت لوحة جمالية بمشاهد الأمطار على مرتفعات المنطقة ومدرجاتها الزراعية.

وأكد خبير الطقس الدكتور راجس الخضاري أن المنطقة ستشهد خلال الأيام المقبلة استمرار هطول الأمطار الغزيرة على سلسلة جبال منطقة عسير مع وجود فرص مهيأة لتساقط البرد بكميات كبيرة نتيجة وجود تبريد علوي يصنع فوارق ويزيد من صعود المزن للأعلى.