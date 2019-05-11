كراني: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق بالمملكة خلال ساعات

توقّع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم السبت، أن تشهد بعض مناطق المملكة، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ، مع فرصة لزخات من البرد، مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، ما يحد من الرؤية الأفقية، فيما حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح ترابية وسحب رعدية خلال الساعات المقبلة على ثماني مناطق بالمملكة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بعون الله نتوقع سقوط أمطار متوسطة تميل للغزارة على مدن (الرياض، الخرج، عفيف، البجادية، الدوادمي، المجمعة، شقراء، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، الجبيل، الدمام، الظهران، الخبر، الهفوف، البحرين) مع فرصة لزخات من البرد، مع هبوب رياح مثيرة للغبار والأتربة، تحد من الرؤية، وقد تتطور لتؤدي إلى انعدامها.

في سياق ذي صلة، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من رياح ترابية وسحب رعدية خلال الساعات المقبلة على ثماني مناطق بالمملكة. وقالت الهيئة عبر حسابها إنّ مناطق تبوك وتشمل (تبوك، وتيماء)، والجوف وتشمل (دومة الجندل وسكاكا)، والحدود الشمالية وتشمل (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، وحائل وتشمل (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق)، والمنطقة الشرقية وتشمل (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا)، ونجران وتشمل (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة) تشملها جميعها رياح ترابية نشطة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً.

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أمّا منطقة القصيم وتشمل (الأسياح والبدائع، والبكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء)؛ فتشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية حتى التاسعة مساءً، فيما تشهد منطقة المدينة المنورة وتشمل (الحناكية، المدينة المنورة، المهد) نفس الحالة الجوية؛ لكن حتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت، قالت فيه إنّ الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ الحالة الجوية الممطرة تشمل مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض وأجزاء من منطقة القصيم.

وتوقعت أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.