بعد «واقعتي البقالة والسيارة».. النيابة العامة تُحدِّد أشكال وعقوبات التحرُّش

أوضحت النيابة العامة، اليوم السبت، عقوبة المُدان بتهمة التحرش، وذلك عقب توجيه النائب العام سعود المعجب بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحرش بمواطنة داخل إحدى البقَّالات التجارية في الدمام.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن «جريمة التحرش تُقتَرف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه أنثى ذات مدلول جنسي تمس جسدها أو عرضها أو تخدش حياءها بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية».

وأضافت أنّ العقوبات على هذه الجريمة تتمثّل في السجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال، وتشدد حال تكرارها.

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وكان نشطاءٌ بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، اليوم السبت، مقطع فيديو لشخص يتحرش بمواطنة سعودية في إحدى البقَّالات؛ متجردًا من كل القيم والأخلاق.

وقال زوج المواطنة لـ«عاجل»، إنّ الواقعة حدثت في إحدى البقَّالات في الدمام، في العاشرة والنصف من مساء الأربعاء الماضي، ووثَّقتها كاميرات المراقبة في البقالة، مشيرًا إلى أنه تقدَّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية، التي بدأت تحرياتها للتوصل للمتحرش.

وفي وقت سابق؛ شرطة المنطقة الشرقية قد أطاحت بالمتحرش بفتاة الخبر أثناء وجودها بمركبتها، بعد ساعات من توجيه النائب العام بالقبض عليه.

وقالت شرطة الشرقية إنَّها تمكَّنت من القبض على المتهم، بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه.