السعودية اليوم / الدكتور سالم المالك مديرًا السعودية اليومًا لمنظمة "الإيسيسكو"



الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

صادقت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" بالأغلبية على تعيين المدير العام الجديد للمنظمة مرشح المملكة العربية

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" التي نظمتها وزارة التعليم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمشاركة 50 دولة من أعضاء المنظمة، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وأعضاء المجلس التنفيذي لـ "الإيسيسكو"، وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والسياسية والأكاديمية.

وقدم معالي الدكتور سالم بن محمد المالك شكره للدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا الترشيح إيماناً بدوره المملكة الداعم للعمل الإسلامي المشترك الرامي إلى بناء منظومة ثقافية وعلمية وتربوية تسهم في دفع عجلة المعرفة في البدان الإسلامية الأعضاء في المنظمة وتشارك العالم همومه وآماله.

وقال معاليه : تكتسب منظمة "الإيسيسكو" أهميتها من عمقها الإسلامي ومكوناتها الثقافية والفكرية العريقة المتمثلة بالدول الأعضاء حيث تضم المنظمة 51 دولة ذات أثر معرفي على الثقافة العالمية وأنساقها التربوية عطفاً على ما قدمته للعالم على مدى قرونٍ مضت.

وأضاف: "إن اللافت في الدورة الاستثنائية الثالثة التي استضافتها المملكة العربية السعودية هو الحضور الكبير لممثلي الدول على مستوى الوزراء ونواب الوزراء وأمناء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في بلدانهم، ما يعكس الاحترام الكبير الذي تحظى به المملكة العربية السعودية والتقدير الكبير لدعوتها الكريمة لهذه الدورة".

كما قدم معالي الدكتور سالم المالك شكره وتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ وأصحاب المعالي نواب وزير التعليم ومساعده على الدعم الذي حظي به أثناء الترشيح لمنصب المدير العام، متطلعاً إلى أن يسهم في تعزيز حضور المنظمة ودورها الرائد في العمل المعرفي مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات العلمية.

// انتهى //

19:44ت م

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الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واسصادقت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" بالأغلبية على تعيين المدير العام الجديد للمنظمة مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور سالم بن محمد المالك، خلفاً للدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري.جاء ذلك خلال أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" التي نظمتها وزارة التعليم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمشاركة 50 دولة من أعضاء المنظمة، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وأعضاء المجلس التنفيذي لـ "الإيسيسكو"، وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والسياسية والأكاديمية.وقدم معالي الدكتور سالم بن محمد المالك شكره للدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا الترشيح إيماناً بدوره المملكة الداعم للعمل الإسلامي المشترك الرامي إلى بناء منظومة ثقافية وعلمية وتربوية تسهم في دفع عجلة المعرفة في البدان الإسلامية الأعضاء في المنظمة وتشارك العالم همومه وآماله.وقال معاليه : تكتسب منظمة "الإيسيسكو" أهميتها من عمقها الإسلامي ومكوناتها الثقافية والفكرية العريقة المتمثلة بالدول الأعضاء حيث تضم المنظمة 51 دولة ذات أثر معرفي على الثقافة العالمية وأنساقها التربوية عطفاً على ما قدمته للعالم على مدى قرونٍ مضت.وأضاف: "إن اللافت في الدورة الاستثنائية الثالثة التي استضافتها المملكة العربية السعودية هو الحضور الكبير لممثلي الدول على مستوى الوزراء ونواب الوزراء وأمناء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في بلدانهم، ما يعكس الاحترام الكبير الذي تحظى به المملكة العربية السعودية والتقدير الكبير لدعوتها الكريمة لهذه الدورة".كما قدم معالي الدكتور سالم المالك شكره وتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ وأصحاب المعالي نواب وزير التعليم ومساعده على الدعم الذي حظي به أثناء الترشيح لمنصب المدير العام، متطلعاً إلى أن يسهم في تعزيز حضور المنظمة ودورها الرائد في العمل المعرفي مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات العلمية.// انتهى //19:44ت م0084

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.