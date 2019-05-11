السعودية اليوم / إيقاف 12 مهاجراً غير شرعي بتونس



تونس 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 12 مهاجراً غير شرعي بمحافظة صفاقس جنوب البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن الموقوفين كانوا يستعدون للإبحار باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لافتاً إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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19:18ت م

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