السعودية اليوم / الآباء والأبناء رواد المنتزهات عصر رمضان بالجوف



سكاكا 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

يتوجه أعداد من الآباء مصطحبين أبنائهم إلى المنتزهات عصر رمضان في منطقة الجوف, في الوقت الذي تنشغل الأمهات والسيدات بإعداد وتجهيز سفرة الإفطار في هذا الوقت للصائمين.

ويقوم الآباء وأبنائهم بالتنزه ولعب الأطفال بما تحويه المنتزهات من ألعاب مختلفة والبعض منهم مصطحباً دراجته, فيما يقوم الآباء بممارسة

وأشار أحد المواطن محمد الكويكبي إلى أنه يخرج هو وأبنائه يومياً بعد صلاة العصر خصوصاً هذا العام الذي يحظى باعتدال الأجواء خلاف الأعوام الماضية فحرارة الجو تحد من خروجك نهار رمضان, ويقوم هو

وأبناءه بالتوجه إلى المنتزه القريب من منزلهم حيث يلعب الأبناء في الألعاب المتوفرة فيما يقوم هو بممارسة المشي حتى يقترب موعد آذان المغرب ثم يعودون لمنزلهم.

من جانبه أضاف خالد العنزي أن مائدة الإفطار تحتاج لجهد كبير خاصة في الساعات الأخيرة قبل المغرب, والأبناء يحتاجون لمتابعة وجهد لذلك ولتخفيف العبء عن أمهاتهم يخرج بهم إلى المنتزه حتى

تجهز سفرة الإفطار.

من جهته أفاد فهد الضويحي أن وقت العصر وقت مناسب لتنزه الأبناء خاصة في اعتدال الأجواء والمسطحات الخضراء من أفضل الوجهات في هذا الوقت.

// انتهى //

17:05ت م

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سكاكا 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واسيتوجه أعداد من الآباء مصطحبين أبنائهم إلى المنتزهات عصر رمضان في منطقة الجوف, في الوقت الذي تنشغل الأمهات والسيدات بإعداد وتجهيز سفرة الإفطار في هذا الوقت للصائمين.ويقوم الآباء وأبنائهم بالتنزه ولعب الأطفال بما تحويه المنتزهات من ألعاب مختلفة والبعض منهم مصطحباً دراجته, فيما يقوم الآباء بممارسة رياضة المشي قبل الإفطار في المماشي التي تزخر بها منتزهات المدينة, وفي الوقت ذاته يفضل الآباء تخفيف العبء على الأمهات والسيدات في المنزل لمتابعة أبنائهم لانشغالهن بإعداد مائدة الإفطار.وأشار أحد المواطن محمد الكويكبي إلى أنه يخرج هو وأبنائه يومياً بعد صلاة العصر خصوصاً هذا العام الذي يحظى باعتدال الأجواء خلاف الأعوام الماضية فحرارة الجو تحد من خروجك نهار رمضان, ويقوم هووأبناءه بالتوجه إلى المنتزه القريب من منزلهم حيث يلعب الأبناء في الألعاب المتوفرة فيما يقوم هو بممارسة المشي حتى يقترب موعد آذان المغرب ثم يعودون لمنزلهم.من جانبه أضاف خالد العنزي أن مائدة الإفطار تحتاج لجهد كبير خاصة في الساعات الأخيرة قبل المغرب, والأبناء يحتاجون لمتابعة وجهد لذلك ولتخفيف العبء عن أمهاتهم يخرج بهم إلى المنتزه حتىتجهز سفرة الإفطار.من جهته أفاد فهد الضويحي أن وقت العصر وقت مناسب لتنزه الأبناء خاصة في اعتدال الأجواء والمسطحات الخضراء من أفضل الوجهات في هذا الوقت.// انتهى //17:05ت م0067

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