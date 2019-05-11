انت الان تتابع تفاصيل خبر داعية سعودي يكشف سبب افتخار اليهود بـ"نجمة داود" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 08:02 مساءً - كشف الداعية السعودي صالح المغامسي، عن سبب افتخار أو اتخاذ اليهود لـ"نجمة داود" شعاراً لهم، وعن سبب تسمية دولتهم بهذا الاسم.

وقال المغامسي، خلال برنامج "الأبواب المتفرقة"، على قناة "MBC": إن "اليهود عموماً يفتخرون بأعظم نبيين لهم، فعدا افتخارهم بنبي الله موسى، وهو أمر مفروغ منه قطعاً، فإنهم وفي آثارهم المعاصرة يفتخرون بنبي الله يعقوب لذلك سموا دولتهم بإسرائيل، ويفتخرون بنبي الله داود، واتخذوا لذلك ما يعرف الآن بنجمة داود شعاراً لدولتهم".

وأضاف: إن "نجمة داود، أو ما يعرف عند اليهود بدرع داود، عبارة عن مثلثين مقلوبين أحدهما إلى الأعلى والآخر إلى الأسفل".

وتابع: "هم يعلمون أن مصر كانت أرض أهرام، وكانت هذه الأهرام على شكل مثلث، وعاشوا دهراً وفرعون يستعبدهم، لهذا فمن الممكن أن يكون الضلع الأسفل رمزاً للسنوات الماضية من العبودية والسخرة، والضلع الأعلى هو رمز لنجاتهم من العبودية".

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وأوضح الداعية السعودي أن "هذا كان شعاراً للحركة الصهيونية قبل تكوين دولة إسرائيل عام 1948، واتخذوها فيما بعد شعاراً لدولتهم ووضعوا خطاً أزرق في أعلاها وآخر في أسفلها وبينهما النجمة"، مشيراً إلى أنه "ربما كان الخط الأزرق الذي في الأعلى إشارة إلى النيل، والخط الأزرق الذي في الأسفل إلى نهر الفرات".

ويُعرف المغامسي بأنه مثيرٌ للجدل من خلال عدة فتاوى أصدرها، كان أبرزها حينما استشهد بحادثة من زمن الرسول لتبرئة محمد بن سلمان من دم الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى بعض القضايا المثيرة حول دولة الاحتلال الإسرائيلي وأبناء إسماعيل ويعقوب وإصدار فتاوى حول زيارة المسجد الأقصى و"إسرائيل"، ونكرانه لحكم الخلافة أو السلطنة العثمانية، وذلك مجاراة لسياسة بن سلمان.

كما أصدر العديد من الفتاوى؛ مثل عدم حرمة الموسيقى على الإطلاق، كما أفتى بجواز رسم النساء لـ"التاتو" أو "الوشم" على أجسادهن، شريطة ألاَّ يكون طبقة على الجلد، وإنما يكون على شكل صبغة تستمرّ مدة معيّنة.