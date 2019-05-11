ضبط 105 مخالفات في محلات الأطعمة والمشروبات الرمضانية بالطائف

2019-05-11

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

واصل مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الطائف تنفيذ خطة الرقابة الموسمية، ضمن حملة (غذاؤكم أمانة)؛ لمراقبة المطاعم والمطابخ ومرافق بيع الأغذية والمشروبات الرمضانية خلال شهر رمضان، وتم ضبط 105 مخالفات للاشتراطات الصحية في جولة شملت 172 مرفقًا غذائيًّا.

وشملت أعمال الرقابة الميدانية محلات بيع المواد الغذائية والملاحم ومحلات الحلويات والعصائر والخضروات والفواكه، حيث تعمل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على التغطية الرقابية المكثفة لمنافذ بيع وتداول المأكولات الرمضانية وأسواق ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز وحتى مغاسل الملابس وصوالين الحلاقة.

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وتدعم الإدارة العامة لصحة البيئة، الجهد الرقابي للبلديات الفرعية على مدار الساعة لكشف المخالفات الصحية، مع تنفيذ برنامج توعوي لأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي تكفل صحة المستهلك وجودة الخدمة المقدمة، كما تم خلال الفترة الماضية تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.