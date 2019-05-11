صور.. نقوش أثرية ثمودية عمرها آلاف السنين بقرية الجاهلي بقلوة

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي

تمتلك قرية الجاهلي بمحافظة قلوة إرثًا تاريخيًّا يحكي تاريخ أمم قد مضت، وتقع القرية على قمة جبل صغير، ويتميز الموقع بكثرة النقوش الإسلامية التي حسب آراء الباحثين والمؤرخين تعود إلى ما قبل الميلاد بآلاف السنين.

أوضح ذلك لـ”متابعات الخليج 365” جمعان محمد، حيث قال: إن قرية الجاهلي تمتلك إرثًا تاريخيًّا قديمًا جدًّا، وهي مهددة بالنبش والعبث والتخريب وضرورة تدخل الجهات المختصة لحمايتها وحفظها من أي يد تمتد بخراب أو عبث، ففي هذا الموقع يوجد نقوش أثرية قديمة تمتد إلى ١٠٠٠ سنة.

Advertisements

وأضاف: الآن الأهالي في هذه القرية في حال نزوح؛ لعدم وجود خدمات ولتجاهل جميع مطالبنا، ومنها حماية وحفظ هذه الآثار التاريخية والكتابات والنقوش الثمودية التي تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد.

وفي ذات السياق قال الباحث في النقوش والآثار الدكتور أحمد قشاش لـ”متابعات الخليج 365“: الحصحص، وجبل شعير، وقرية الجاهلي، وجبل دهو، وقرية مسعودة، والصفارة، وعشم، كلها أماكن تاريخية تعود إلى عصور جاهلية، حيث قامت سلطنة في عشم سميت مخلاف عشم، وكان يستخرج من مناجمها أفضل أنواع الذهب في جزيرة العرب، كما ذكر ذلك الهمداني في كتابه الجوهرتين المائعتين، ويظهر أن ذهب أوفار أو أوفير محرف من ذهب حفار أو حفير (في المصادر الإغريقية والتوراة) وحفار ساحل يقع مباشرة غرب جبل شعير التي منه قرية الجاهلي.

وتابع: الدليل على قدم هذه القرية وجود الكتابات الثمودية التي تعود إلى ما يزيد على ألف سنة قبل الميلاد، ثم الكتابات الإسلامية التي استمرت إلى نحو القرن الخامس الهجري.