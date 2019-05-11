“صحة الرياض” تعلن خلو جميع القطاعات الطبية من مرض التراكوما

الخليج 365-الرياض

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر الدواس ، خلو المنطقة من مرض “التراكوما” أو الرمد الحُبيبي، وجاء هذا الإعلان بعد فحص وبحث إستكشافي شمل ثلاث سنوات متتاليه من 2016 و2017 و 2018 لجميع المستشفيات والمراكز الصحية والقطاع الخاص التابع لمنطقة الرياض.

وقال الدكتور الدواس أننا سعيدون بهذا الإنجاز الطبي الغير مسبوق لمنطقة الرياض والذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم غير محدود وتوجيهات قيادتنا الحكيمة ، ودعمها للقطاع الصحي لخدمة الوطن والمواطن والمقيم ، وبما يعكس تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- .

من جانبه قال مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة ان الوقاية من التراخوما تتم عن طريق غسل الوجه واليدين بشكل مستمر وبشكل نظيف او الذهاب الى الطبيب المختص ، وأخذ العلاج او اجراء العمليات الخاصة مثل عملية الشعرة بالعين والتي قد تسبب الإصابة بالعمى منوها أن أكثر المعرضين للإصابة بهذا المرض هم الأطفال يليهم الأمهات.

ولفت ان هناك اهتماماً كبيراً من القيادة بالصحة بشكل عام وصحة العين بشكل خاص ووجود المراكز الطبية والمراكز الأولية بشكل كبير وجهود “صحة الرياض” أسفرت عن ان تكون الرياض خالية من التراخوما النشطة.

وفي نفس الإطار قال مديـر إدارة شـؤون المستشـفـيات بصحـة الريـاض والمنسق الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بمنطقة الرياض ، الدكتورعصام بن سعد الغامدي أنه “تم بحمدالله إكتمال العمل الذي اخذ الكثير من الوقت والجهد واثمر بإعلان المرحلة الثانية من الخطة المعمول بها ، وهي “خلو منطقة الرياض تماماً من التراكوما” ، كما أعلن مؤخراً “خلو المدارس التابعة لمنطقة الرياض من مرض التراكوما” في دراسة مماثله استكشافيه للمدارس التابعة لمنطقة الرياض والتي حملت بين طياتها الكثير من التطلعات والطموحات .

وأضاف أن سبب حرصنا على إثبات خلو منطقة الرياض من مرض التراكوما نظرا لكونه من أهم أسباب ومسببات العمى وأكثرها انتشارا ليس على المحيط المحلي ، ولكن دوليا كما في مناطق أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا ، وكونها تسبب في اصابة 8 ملايين شخص بالعمى ، وهناك 84 مليون شخص يعانون من الإصابة النشطة بمرض التراكوما.

وأضاف الدكتور الغامدي إن هذا الإعلان يأتي تحقيقا لمايحتويه برنامج التحول الوطني 2020 من خطط وأهداف لبرامج اللجنة الوطنية لصحة العين والبرنامج الوطني لمكافحة العمى بوزارة الصحة ، ومن أهداف تحقيق روية 2030 لإعلان خلو القطاع الصحي العام ، والخاص بالمملكة من مرض التراكوما للحـصـول على الإشـهـاد من منظمة الصحـة العالمية.

و أبان الدكتور الغامدي أن الانجاز نتيجة تظافر الجهود للحـصـول على الإشـهـاد من منظمة الصحـة العالمية ونهدي هذا الإنجاز للوطن وباذن الله تتواصل الإنجازات لتحقيق روية 2030 .