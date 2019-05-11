الان تتابع بدء أعمال إصلاح الطريق المنحدر “الرامب” المتفرع من طريق الملك فهد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
باشر فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اليوم، أعمال الإصلاحات العاجلة بالطريق المنحدر “الرامب” المتفرع من طريق الملك فهد والمؤدي إلى طريق أبوحدرية، على أن تتم أعمال الإصلاحات الدائمة بعد الانتهاء من تنفيذ التحويلة المرورية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة المجاورة “للرامب” على مدار العام أدى لحدوث أضرار بطبقة الإسفلت وتكرار ظهور الحفر على الرغم من اجراء المعالجات المؤقتة، مشيرًا إلى ظهور نفس المشكلة بالرامب المتجه للبحرين قبل أن يتم إصلاحه بشكل دائم.
وأضاف “الغامدي”، أنه جرى الانتهاء من إصلاح “الرامب” (اتجاه البحرين), حيث جرى تطبيق تجربة للحد من تأثير المياه الجوفية على الطريق, وذلك عن طريق إزالة طبقات الطريق حتى منسوب أسفل القاعدة الترابية ثم تنفيذ مواد ترشيح (فلتر مكون من مواد حصوية مع استخدام مادة جيوتكستايل التي تعمل على منع المياه من الوصول إلى طبقات الطريق السطحية) ثم تنفيذ طبقة خرسانية مسلحة بسمك (30) سم بكامل عرض الطريق (9) أمتار وبطول (400) متر ثم تنفيذ طبقة الإسفلت السطحية وعوامل السلامة.
وأفاد مدير عام فرع وزارة النقل، أنه سيتم تنفيذ نفس التجربة في “الرامب” المتجه إلى أبو حدرية حيث سيتم إعادة إنشاء الطريق وعمل طبقة ترشيح ثم طبقة خرسانة مسلحة بسمك (30) سم وتنفيذ طبقة الإسفلت السطحية وعوامل السلامة، مشيرًا إلى توجيهات سموه الكريم المتضمنة التأكيد على سرعة الإنجاز حرصًا على سلامة سالكي الطريق.
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