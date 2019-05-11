موقع حساب المواطن الرسمي 1440 : طريقة الحصول على دعم حساب المواطن رقم حساب المواطن المختصر وموعد صرف...

موقع حساب المواطن الرسمي 1440 الإلكتروني لتسجيل بيانات المواطن المستحق للدعم، والتعرف على قمة الدعم المستحق له من المملكة، وكذلك يتم تقديم الاعتراض على القيمة النقدية وكذلك الاعتراض على عدم الاستحقاق على موقع حساب المواطن 1440، مع الارتفاع المتواصل والمستمر للأسعار، أسعار السلع الغذائية والمحروقات في إطار خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي، ورفع الدعم التدريجي عن المحروقات والعديد من السلع، تسعى المملكة لرعاية المواطن السعودي محدود الدخل لتجنبه مخاطر الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار، ويقوم برنامج حساب المواطن بتحقيق تلك الغاية.

أعلن حساب المواطن تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب المواطن أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب المواطن 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

تفاصيل دفعة برنامج حساب المواطن

طريقة الحصول على دعم حساب المواطن

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التسجيل هنا

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موقع حساب المواطن 1440

يقوم موقع حساب المواطن السعودي، وهو المصدر الوحيد للتعرف على قيمة الدعم المقدم للمواطن، بتقديم خدمة متميزة بطريقة سهله لجميع المتقدمين للدعم، حيث يتم تسجيل البيانات والدخل من خلاله، كما يتم تقديم الاعتراض على قيمة الدخل والاعتراض على عدم الأهلية، ولفت حساب المواطن إلى أنه لا يزال يستقبل طلبات التسجيل الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من هنا.

معرفة قيمة دعم حساب المواطن

ويمكن معرفة قيمة الدعم المستحق في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي ( هنا ).

). اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

وأجاب خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر”، بقوله: إنه في حال تم الضغط على زر “حفظ” لا يمكن التعديل إلا في حال تم رفضها، أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة تقديم اعتراض على قيمة الدعم المستحق عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، ونشر حساب خدمة العملاء، عبر تويتر، مقطع فيديو يوضح طريقة تقدم اعتراض على دعم حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية من (هنا).

موقع حساب المواطن الرسمي 1440 وشروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

البيانات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa

إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.

يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.

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كما صرح حساب المواطن أن هناك الكثريين من المستحقين يتم صرف الدعم لهم بأثر رجعي، وقد تم توفير وحدة تتعلق بتقديم الاعتراض في شروط الأهلية وأخرى تتعلق بتقديم الشكاوى على قيمة الاستحقاق، وذلك في حساب المستفيد داخل البوابة الإلكترونية.

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