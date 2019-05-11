تسجيل برنامج حساب المواطن 1440 : رقم حساب المواطن .. وآثار الدعم النقدي على المواطن السعودي...

تسجيل برنامج حساب المواطن 1440 والحقيقة الغائبة وبيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي، ومتوقع أثر تضخمي هائل سيعاني منه المواطن السعودي بعد إقرار برنامج حساب المواطن، وزيادة المعروض النقدي بالأسواق، ويرافقه انكماش اقتصادي وتراجع معدلات النمو، وسيكون أثر ذلك زيادة أسعار يعاني منها المواطن وتلتهم ا تم صرفه من خلال برنامج حساب المواطن، وسيزيد الأثر التضخمي أيضا زيادة تعريفة أسعار الكهرباء، والتي تم إعلان عنها مؤخرا، والأثر الأكبر سيكون زيادة أسعار البنزين والمحروقات، والذي سيكون من تبعاته المباشرة زيادة الكلفة الإنتاجية للسلع، وكذلك زيادة تكلفة النقل المرتبطة بزيادة أسعار المحروقات.

أعلن حساب المواطن تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب المواطن أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب المواطن 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

حساب المواطن وتفاصيل الدفعة الجديدة

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التسجيل هنا

تسجيل برنامج حساب المواطن 1440 وشروط الأهلية للاستحقاق للدعم

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

هذا وقد توقع صندوق النقد العربي، إن يبلغ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، نحو 3% خلال عام 2018، ونحو 4.1% خلال عام 2019، إلا أن التوقع الحقيقي للموجة التضخمية المقبلة على المملكة ستكون أكبر وأعنف من ذلك، ومن أهم أٍباب هذه الموجة التضخمية وزيادة الأسعار المتوقعة:

ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وبنزين ومحروقات

زيادة المعروض النقدي بالأسواق نتيجة برنامج حساب المواطن

معرفة قيمة دعم حساب المواطن

ويمكن معرفة قيمة الدعم المستحق في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي ( هنا ).

). اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

فقد صرح صندوق النقد العربي في تقرير بعنوان الأخير بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، فقد تحدث التقرير عن أن مستويات الأسعار بالمملكة تأثرت خلال عام 2016 بالعديد من العوامل، ومن هذه العوامل: تخفيض مستويات الدعم لسلة الوقود والطاقة، وكذلك ورفع أسعار الكهرباء والمياه، مما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وما يحد من معدلات التضخم حاليا، هو الأسعار العالمية للغذاء ما تزال عند مستويات منخفضة، وكذلك الارتفاع الوهمي والمصطنع للقوة الشرائية للريال السعودي، وربطه بالدولار الأمريكي، فقد أدى ذلك مؤقتاً إلى تخفيض أثر هذه الضغوط التضخمية على المستوى العام للأسعار خلال عام 2018، ولكن بعد ما تكبده الاقتصاد السعودي نتيجة حرب اليمن، وشراء أسلحة بمئات المليارات من الدولارات، وكذلك طرح سندات والافتراض من الأسواق العالمية، فكل ذلك مجتمعاً الأثر الفعلي له هو تخفيض قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية، وهذا لم يحدث نتيجة تدخل القائمين على أمر السياسة النقدية بالمملكة، وهذا يكلف الاقتصاد السعودي الكثير، ولن يقوى الاقتصاد السعودي الصمود طويلا نتيجة السياسة النقدية الحالية.

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رقم حساب المواطن

تقرير صندوق النقد العربي

ونعود مرة أخرى لصندوق النقد العربي، فقد أشار الصندوق أيضاً في تقريره الأخير أن الضغوط التضخمية تتمثل في مضي السلطات في اتخاذ التدابير الخاصة برفع أسعار الطاقة وأثره على ارتفاع المستوى العام للأسعار سوا ء بشكل مباشر أو غير مباشر، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الغذائية، إضافة إلى أثر تطبيق الضرائب غير المباشرة على السلع الاستهلاكية الضارة، إضافة إلى أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018.

تاريخ معدل التضخم معدل التضخم أكتوبر 2017 0.2- سبتمبر 2017 0.1- أغسطس 2017 0.1- يوليو 2017 0.3- يونيو 2017 0.4- مايو 2017 0.7- أبريل 2017 0.6- مارس 2017 0.4- فبراير 2017 0.1- يناير 2017 0.4- ديسمبر 2016 1.7 نوفمبر 2016 2.3 أكتوبر 2016 2.6 سبتمبر 2016 3 أغسطس 2016 3.3

ونلاحظ من خلال الجدول التالي تراجع معدلات النمو من 10% عام 2011 إلى 1.74 في عام 2016، وليت الأمر يتوقف على ذلك، بل متوقع لعام 2017 الذي سينتهي خلال أيام، متوقع انكماش لمعدلات النمو، أي ستكون معدلات النمو سلبية لهذا العام 2017.

التاريخ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2016 1.74 2015 4.11 2014 3.65 2013 2.7 2012 5.41 2011 10 2010 4.76

حساب المواطن ـ والحقيقة الغائبة وأثرة على قيمة الريال السعودي مستقبلاً

أهم هذه العوامل المؤثرة على الريال السعودي هي: العامل الاقتصادي والعامل السياسي للمملكة، والعوامل الافتصادية العالمية وكذلك تقلبات أسواق السلع بكافة أنواعها والتي تشهد تذبذبات عنيفة في الكثير من الأحيان، لذلك سنبدأ بالتحليل المالي للريال السعودي، فالسعودية فقدت ما يزيد عن 400 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للمملكة، كذلك قامت المملكة مؤخرا بطرح سندات دولارية بأسواق المال العالمية، أي لجأت للافتراض الخارجي لتغطية العجز المتنامي في الموازنة السعودية، وأسباب ذلك ترجع للتكلفة الباهظة لحرب اليمن التي تدور رحاها الآن، وكذلك الصفقات التاريخية لشراء أسلحة حديثة عقدتها مع أمريكا والعديد من الدول.

وبرنامج حساب المواطن يضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها لأجيالنا المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين، حيث تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالمياً لتشجيع الموازنة والادخار. ويأتي الدعم في حساب المواطن السعودي بالأساس في إطار مراعاة الدولة للتغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع العديد من الأسعار في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي، وحرصا منها على معاناة المواطن محدود الدخل من التغيرات والإصلاحات الاقتصادية والنقدية، مما يرفع المعاناة عن كاهل المواطن. أقرأ أيضا وتعرف على: ميعاد صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر شعبان : الاستعلام عن تفاصيل مقطوعة الضمان الاجتماعي .. المستفيدين من الدعم النقدي وجدّد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية على الرابطwww.ca.gov.sa؛ لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في “تويتر” في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.

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