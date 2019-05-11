تسجيل حساب المواطن 1440 : أهم شروط الاعتراض على الأهلية .. “رقم تليفون حساب المواطن” صرف...

تسجيل حساب المواطن 1440 صرح المهندس علي راجحي مدير برنامج حساب المواطن ، أن الدفعة الخاصة بهذا الشهر من قيمة الدعم النقدي سوف يتم إيداعها في حسابات المستحقين للدعم البنكية في يوم العاشر من الشهر الحالي، وسيستفيد من هذا الدعم المستحقون التي اكتملت طلباتهم، تم تحديد يوم صرف الدفعة التالية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك في حالة عم توافق يوم الصرف مع يوم جمعة، وأكد مدير برنامج حساب المواطن أنه سيتم إيداع جميع المبالغ قبل ذلك بيوم واحد، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم.

أعلن حساب المواطن تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب المواطن أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب المواطن 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

دخول حساب المواطن

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التسجيل هنا

معرفة قيمة دعم حساب المواطن

ويمكن معرفة قيمة الدعم المستحق في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي ( هنا ).

). اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

رقم هاتف حساب المواطن المختصر

الاعتراض خلال 5 أيام

صرح مدير البرنامج إلى فتح باب الاعتراض على قرار عدم الأهلية اليوم، كما سيتم استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، عبر رفع طلب شكوى من خلال حسابات المسجلين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa،أو هاتفيا بمركز الاتصال للبرنامج 19912. داعيا المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الماضية إلى المسارعة في التسجيل من خلال بوابة البرنامج.

هذا ويترقب المواطن السعودي خاصة المستفيدون من برنامج تسجيل حساب المواطن في السعودية إيداع الدفعات الشهرية من الدعم النقدي، هذا وقد أعلن سابقاً مجلس الوزراء عن اعتماد السياسات العامة لبرنامج “حساب المواطن”، وهذه السياسة تضمّنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وكذلك الشروط الأهلية والاستحقاق، وتعد هذه هي أولى الخطوات لتفعيل أول برامج سعودي خاص بالدعم تحت مسمى تسجيل حساب المواطن، زيرتكز هذا البرنامج على توزيع الدعم السعودي الحكومي بطريقة تتمنع بالكفاءة، والنظام الجيد، وذلك عن طريق توزيع الدعم على الفئات المستحقة له، كلاً حسب حالته الاجتماعية.