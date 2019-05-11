شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يُوجِّه رسالة هامة لزاور بيت الله الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) ناشد الأمن العام ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار عدم الإصرار على الصلاة داخل صحن المطاف في المسجد الحرام. ووجَّه الأمن العام رسالة لضيوف الرحمن عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت)، جاء فيها: «ضيف الرحمن.. صحن المطاف للطواف، لا تصر على الصلاة فيه فتكون سبباً بمضايقة المعتمرين والطائفين».



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