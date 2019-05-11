شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: بدء إصلاح الطريق المنحدر المؤدي إلى أبوحدرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام)

باشر فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أعمال الإصلاحات العاجلة بالطريق المنحدر (الرامب) المتفرع من طريق الملك فهد والمؤدي إلى طريق أبوحدرية (اتجاه أبوحدرية) اليوم (السبت)، على أن تتم أعمال الإصلاحات الدائمة بعد الانتهاء من تنفيذ التحويلة المرورية، وذلك بتوجيهات ومتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

Advertisements

وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس أحمد الغامدي، أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة المجاورة للرامب على مدار العام أدى لحدوث أضرار بطبقة الإسفلت وتكرار ظهور الحفر على الرغم من إجراء المعالجات المؤقتة، مشيراً إلى ظهور نفس المشكلة بالرامب المتجه للبحرين قبل أن يتم إصلاحه بشكل دائم.

وأشار الغامدي إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح الرامب (اتجاه البحرين) حيث تم تطبيق تجربة للحد من تأثير المياه الجوفية على الطريق، وذلك عن طريق إزالة طبقات الطريق حتى منسوب أسفل القاعدة الترابية ثم تنفيذ مواد ترشيح (فلتر مكون من مواد حصوية مع استخدام مادة جيوتكستايل التي تعمل على منع المياه من الوصول إلى طبقات الطريق السطحية)، ثم تنفيذ طبقة خرسانية مسلحة بسمك (30) سم بكامل عرض الطريق (9) متر وبطول (400) متر، ثم تنفيذ طبقة الإسفلت السطحية وعوامل السلامة.

وأفاد مدير عام فرع وزارة النقل، بأنه سيتم تنفيذ نفس التجرية في الرامب المتجه إلى أبو حدرية، حيث سيتم إعادة إنشاء الطريق وعمل طبقة ترشيح ثم طبقة خرسانة مسلحة بسمك (30) سم ثم تنفيذ طبقة الإسفلت السطحية وعوامل السلامة، مشيراً إلى توجيهات نائب أمير المنطقة المتضمنة التأكيد على سرعة الإنجاز حرصاً على سلامة سالكي الطريق.