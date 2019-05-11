، زخات المطر تلطف الأجواء في مشهد روحاني انعش زوار المسجد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين

شهد المسجد الحرام تساقط زخات من المطر على زوار المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

"الخليج 365" وثّقت مشاهد السحب المنخفضة وهي تعانق ساعة مكة والأبراج الشاهقة المحيطة بالمسجد الحرام، في منظر أخاذ فيما ساهمت زخات المطر من تلطيف الأجواء على قاصدي المسجد الحرام، في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرّمة .