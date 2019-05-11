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قتل شخص على الأقل اليوم (السبت) بعدما اقتحم ثلاثة مسلحين فندق خمس نجوم في مدينة جوادر في جنوب غرب باكستان، والتي تشكل مركزاً لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات.
وأفاد الجيش في بيان أوردته "فرانس برس" أن المسلحين أطلقوا النار على أحد الحراس في مدخل الفندق ما أدى إلى مقتله.
من جهته، ذكر متحدث باسم الجيش أن قوات الأمن طوّقت المكان، وأجلي نزلاء الفندق بأمان، وحاصرت قوات الأمن الإرهابيين على درج يقود إلى الطبقة العليا من المبنى، ولاتزال عملية التطهير جارية.
مسلحون يهاجمون فندقاً جنوب باكستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
قتل شخص على الأقل اليوم (السبت) بعدما اقتحم ثلاثة مسلحين فندق خمس نجوم في مدينة جوادر في جنوب غرب باكستان، والتي تشكل مركزاً لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات.
وأفاد الجيش في بيان أوردته "فرانس برس" أن المسلحين أطلقوا النار على أحد الحراس في مدخل الفندق ما أدى إلى مقتله.
من جهته، ذكر متحدث باسم الجيش أن قوات الأمن طوّقت المكان، وأجلي نزلاء الفندق بأمان، وحاصرت قوات الأمن الإرهابيين على درج يقود إلى الطبقة العليا من المبنى، ولاتزال عملية التطهير جارية.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
07:46 PM
مقتل حارس وإجلاء النزلاء
قتل شخص على الأقل اليوم (السبت) بعدما اقتحم ثلاثة مسلحين فندق خمس نجوم في مدينة جوادر في جنوب غرب باكستان، والتي تشكل مركزاً لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات.
وأفاد الجيش في بيان أوردته "فرانس برس" أن المسلحين أطلقوا النار على أحد الحراس في مدخل الفندق ما أدى إلى مقتله.
من جهته، ذكر متحدث باسم الجيش أن قوات الأمن طوّقت المكان، وأجلي نزلاء الفندق بأمان، وحاصرت قوات الأمن الإرهابيين على درج يقود إلى الطبقة العليا من المبنى، ولاتزال عملية التطهير جارية.
، مسلحون يهاجمون فندقاً جنوب باكستان ،
المصدر : الخليج 365
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