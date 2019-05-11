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قدّم أمير الرياض فيصل بن بندر هدية "آيفون" للطفلة "ندى" التي طلبته في إحدى المناسبات قبل نحو أسبوع، حيث تم تسليمها الهدية أمس.
وكان الأمير قد التقى الطفلة ومازحها في تلك المناسبة وشجعها بعد إلقائها قصيدة وطنية فطالبته بـ"الآيفون".
أمير الرياض يُهدي الطفلة "ندى" هدية "آيفون"بدر العتيبي الخليج 365 2019-05-11
قدّم أمير الرياض فيصل بن بندر هدية "آيفون" للطفلة "ندى" التي طلبته في إحدى المناسبات قبل نحو أسبوع، حيث تم تسليمها الهدية أمس.
وكان الأمير قد التقى الطفلة ومازحها في تلك المناسبة وشجعها بعد إلقائها قصيدة وطنية فطالبته بـ"الآيفون".
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
06:26 PM
طلبته قبل أسبوع وتسلمته أمس من "العجيبي"
قدّم أمير الرياض فيصل بن بندر هدية "آيفون" للطفلة "ندى" التي طلبته في إحدى المناسبات قبل نحو أسبوع، حيث تم تسليمها الهدية أمس.
وكان الأمير قد التقى الطفلة ومازحها في تلك المناسبة وشجعها بعد إلقائها قصيدة وطنية فطالبته بـ"الآيفون".
، أمير الرياض يُهدي الطفلة "ندى" هدية "آيفون" ،
المصدر : الخليج 365
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