، أمير الرياض يُهدي الطفلة "ندى" هدية "آيفون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - طلبته قبل أسبوع وتسلمته أمس من "العجيبي"

قدّم أمير الرياض فيصل بن بندر هدية "آيفون" للطفلة "ندى" التي طلبته في إحدى المناسبات قبل نحو أسبوع، حيث تم تسليمها الهدية أمس.

وكان الأمير قد التقى الطفلة ومازحها في تلك المناسبة وشجعها بعد إلقائها قصيدة وطنية فطالبته بـ"الآيفون".